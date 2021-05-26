السيسي يستقبل عبدالعزيز بن تركي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس، وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم الأمير عبدالعزيز بن تركي، بحضور وزير الحج والعمرة المكلف عصام بن سعد بن سعيد.

ونقل وزير الرياضة للسيسي، تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، وأمنياتهما لمصر وشعبها بكل التقدم والنمو والازدهار.

كما أعرب الأمير عبدالعزيز بن تركي عن تقديره وشكره للسيسي، على حسن الاستقبال والضيافة، متطلعا إلى مزيد من التعاون المشترك بين البلدين، بما يخدم القطاع الرياضي، وخدمة شباب وشابات الوطن العربي كافة.

وكان الأمير عبدالعزيز بن تركي غادر إلى القاهرة لحضور اجتماع مجلس وزراء الشباب والرياضة.

ويعقد المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب دورته الـ 66 اليوم برئاسة مصر لمراجعة وإعداد مشروع جدول أعمال الدورة الـ 44 لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب عبر تقنية «الفيديو كونفرانس» بمشاركة الدول الأعضاء بالمكتب.

وسيتم خلال اجتماع المكتب التنفيذى مناقشة العديد من الموضوعات التي تخدم الشباب العربي من برامج وأنشطة وجلسات حوارية لعرضها على المجلس الوزاري العربي.

وسيناقش الاجتماع العديد من الأنشطة الرياضية مثل دورة التشريعات والأنظمة الرياضية والمنتدى العربي الأول للعاملين بالشباب والرياضة والبرنامج العربي المتقدم في الاستثمار الرياضي في المنشآت الرياضية والمهرجان العربي للرياضة النسوية وندوة تداعيات جائحة كورونا والواقع الرياضي الجديد.

كما التقى الأمير عبدالعزيز بن تركي أمس أيضا، وزير الشباب والرياضة بمصر أشرف صبحي.

وجرى خلال اللقاء الذي حضره عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، هاني أبوريدة، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، مناقشة عدد من الملفات المشتركة بين الطرفين، وبحث سبل التعاون بما يخدم الرياضة في البلدين.