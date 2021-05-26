شكرا لقرائتكم خبر كريري: جرأة المعالجات قادت الهلال لأصعب لقب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وصف مدير الكرة بنادي الهلال سعود كريري حسم لقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالإنجاز الصعب في النسخة الأصعب.

وقال إن الهلال مر بمنعطفات ومواقف صعبة كادت تعصف بآماله في الفوز باللقب، بيد أن إدارة النادي بقيادة فهد بن نافل ورغم حداثة تجربتها، تمكنت بنجاح في كيفية إدارة الأزمات التي واجهت الفريق وأعادته إلى مساره الصحيح عقب ظهوره بمستويات متواضعة بدور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

وقال كريري لـ»مكة»،» واجهنا هذا الموسم صعوبات عديده تمثلت في تعرض أغلب اللاعبين لإصابات متلاحقة أربكت الفريق في مشاركته بالبطولة الآسيوية التي تأهلنا خلالها إلى دور الـ16 بشق الأنفس، ولكن بعد البطولة الآسيوية اتفقنا على ضرورة تجاوز تلك الأخطاء بأسرع وقت وعملنا على ذلك من خلال الخطوات المتميزة والجريئة التي اتخذتها إدارة النادي عقب إقالة المدرب روجيرو ميكالي والذي تسلم المهمة خلفا للروماني رازفان لوشيسكو، حيث تم التعاقد مع البرتغالي خوزيه مورايس لقيادة الفريق في الجولات الخمس الأخيرة للدوري، فتم إعادة تهيئة الفريق معنويا ونفسيا، حيث وفرت الإدارة البيئة المناسبة لمورايس بعد أن أطلعته على فيديوهات خاصة بمباريات الفريق، وضع من خلالها تصوره عن اللاعبين وتقرر اقتصار التركيز على 20 لاعبا خلال المواجهات الأخيرة».

وأضاف «من المعالجات النفسية والمعنوية أيضا، منح اللاعبين حقوقهم في وقت مهم ساهم في بروزهم بشكل لافت ومكنهم من استعادة مستوياتهم المعروفة، كما لا نغفل الدور الكبير لأفراد الأجهزة الإدارية والفنية والطبية، والأخيرة اجتهدت في معالجة المصابين».

دور مورايس

يرى كريري أن المدرب حرص على تنظيم خطوط الفريق ساعده التزام كل لاعب بالأدوار المطلوبة منه في أرضية الملعب.

وأشار كريري إلى الرغبة الكبيرة التي كانت عند لاعبي الفريق لحسم لقب الدوري، مبينا أنهم أظهروا روحا عالية وانضباطية وحماسا في التدريبات والمباريات، كما سادت حالة من التألف بين الجميع في غرف الملابس خلال النقاشات والحوارات داخل هذه الغرف المغلقة.

استمرار أم توقف؟

وحول مستقبله مع الهلال قال كريري» أنا مرتبط بعقد مع النادي كغيري في بقية الأجهزة الإدارية الأخرى ينتهي بنهاية يونيو المقبل، ولم يتم التطرق لهذا الموضوع حتى الآن، ولكن في الوقت نفسه، عملنا على الإعداد للموسم المقبل منذ وقت مبكر من حيث عمل تصور عن المعسكر المتوقع أن تحتضنه النمسا».

مستقبل الأجانب

ناقشت إدارة النادي مع المدرب البرتغالي خوزيه مورايس احتياجات الفريق الفنية من اللاعبين الأجانب منذ وقت مبكر، فيما وعد مورايس بتقديم تقرير مطول عقب نهاية الدوري باحتياجات مراكز الفريق التي قد تشهد تغييرا بعد تحديد مصير بعض اللاعبين من حيث استمرارهم من عدمه».

أبرز أسباب انتفاضة الهلال:

