تجربة أمريكية للجدعاني وعسيري

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ​غادر لاعبا فريق درجة الشباب بنادي الاتحاد عمر الجدعاني ونايف عسيري إلى الولايات المتحدة الأمريكية لخوض تجربة تدريبية جديدة بأحد الأندية الأمريكية لفترة قصيرة لا تتجاوز 3 أشهر. وكان اللاعبان خلال الفترة الماضية تواجدا ضمن برنامج الابتعاث الرياضي الخارجي في إسبانيا، كما شاركا في معسكرات المنتخب السعودي إلى جانب مشاركتهما في تدريبات الفريق الأول بناديهما الاتحاد.



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