الامارات | لاعبي الصالات يحتفلون بالتأهل على أنغام منصور يامنتخبنا

شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبي الصالات يحتفلون بالتأهل على أنغام منصور يامنتخبنا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 25 مايو 2021

احتفل لاعبي منتخب الامارات لكرة قدم الصالات بعد تأهلهم للدور نصف النهائي لكاس العرب لكرة قدم الصالات المقامة في مصر بعد نهاية المباراة التي فاز بها على جزر القمر (3-1) في اول تأهل للمنتخب الاماراتي في البطولة.

واذاعت ادارة قاعة الدكتور حسن مصطفى التي اقيمت فيها المباراة أغنية منصور يامنتخبنا وهي الأغنية الرياضية الأكثر رواجا لدى مشجعي الكرة الاماراتية من خلال الاذاعة الداخلية.

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