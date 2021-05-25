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الامارات | لاعبي الصالات يحتفلون بالتأهل على أنغام منصور يامنتخبنا

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 25 مايو 2021

احتفل لاعبي منتخب الامارات لكرة قدم الصالات بعد تأهلهم للدور نصف النهائي لكاس العرب لكرة قدم الصالات المقامة في مصر بعد نهاية المباراة التي فاز بها على جزر القمر (3-1) في اول تأهل للمنتخب الاماراتي في البطولة.

واذاعت ادارة قاعة الدكتور حسن مصطفى التي اقيمت فيها المباراة أغنية منصور يامنتخبنا وهي الأغنية الأكثر رواجا لدى مشجعي الكرة الاماراتية من خلال الاذاعة الداخلية.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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