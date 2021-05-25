شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يودع زميله في ليفربول برسالة خاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وكتب محمد صلاح قائلاً: «كان من دواعي سروري أن أفوز بالألقاب بجانبك وأتمنى لكم كل التوفيق في مغامرتك القادمة».

وينتهي عقد فينالدوم مع ليفربول رسميًا في يونيو المقبل ومن المرجح انتقال اللاعب إلى نادي برشلونة الإسباني.

وحاول برشلونة ضم فينالدوم في الصيف الماضي دون جدوى بسبب مطالب ليفربول المالية والأزمة الاقتصادية في العالم بسبب كورونا .

محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني وفريق ليفربول، أنهى موسمه الكروى مع فريقه بالدوري الإنجليزي بشكل رائع بالرغم من خسارته معركة الحذاء الذهبي أمام المهاجم الإنجليزي هاري كين بفارق هدف وحيد في الجولة الأخيرة من الموسم الجاري والذي انتهى مساء الأحد، وتأهل ليفربول لبطولة دوري أبطال أوروبا بحصوله على المركز الثالث.

وخلال المباراتين الأخيرتين في الدوري الإنجليزي لم يتمكن محمد صلاح من فض الاشتباك مع هاري كين الذي توج بالحذاء الذهبي برصيد 23 هدفا بفارق هدف وحيد عن النجم المصري الذي كان باستطاعته أن يصل إلى الهدف 25 بكل سهولة خلال اللقاءين الماضيين، بداية من بيرنلي وأخيرا كريستال بالاس.

صلاح أهدر ما لا يقل عن 4 فرص محققة خلال المباراتين الأخيرتين، خاصة الجولة الأخيرة أمام كريستال بالاس، بعدما سنحت له فرصة عظيمة أن يسجل هدف فريقه الثالث وهدفه رقم 23 ليتساوى مع هاري كين، ليصبح محمد صلاح رافضا لارتداء الحذاء الذهبي الذي فاز به 3 مرات خلال المواسم الماضية.