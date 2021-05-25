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دورة بلغراد: ديوكوفيتش يبدأ بفوز على طريق رولان غاروس

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الرياص - اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي فيسبوك
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بلغراد : حقق الصربي نوفاك ديوكوفيتش فوزاً الثلاثاء بمجموعتين نظيفتين 6 2 و7 6 (7/4) على المصنف 253 الألماني ماتس موراينغ في أولى مبارياته في دورة بلغراد التي يعدها المصنف أول عالمياً مرحلة تحضيرية لبطولة فرنسا المفتوحة (رولان غاروس).

وقال ديوكوفيتش "لقد كسرت إرسالين في المجموعة الثانية، لذا ربما كان بإمكاني إنهاء المهمة في وقت مبكر، لكن يعود الفضل له في ذلك لأنه كافح، ولعب بشكل جيد للغاية، لعب كرة مضرب بشجاعة وجرأة كبيرين".

وتنطلق رولان غاروس الوحيدة من بين البطولات الأربع الكبرى ضمن الغراند سلام التي تقام على ملاعب ترابية، الأحد في باريس، واختار ديوكوفيتش التدرب في موطنه الأسبوع الحالي، بعد تسعة أيام من خسارته في نهائي بطولة إيطاليا المفتوحة أمام الإسباني رافايل نادال.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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