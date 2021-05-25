هدف حجازي يضمن تأهل اتحاد جدة لأبطال آسيا.. والجماهير تحتفي به (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

ضمن فريق اتحاد جدة المشاركة في دوري أبطال آسيا الموسم المقبل وذلك بعد تغلبه على فريق العين 1 / صفر اليوم الثلاثاء في الجولة التاسعة والعشرين الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم (الدوري السعودي للمحترفين).

وشهدت أيضا هذه الجولة تعادل الأهلي مع أبها 1/1 والوحدة مع النصر 1 / 1 وفوز الفتح على القادسية 3 / صفر والاتفاق على الرائد 3 / 1.

وتقدم الاتحاد بهدف سجله أحمد حجازي في الدقيقة 31، وأهدر جيترسون لاعب العين ركلة جزاء لفريقه في الدقيقة 89.

وقامت جماهير اتحاد جدة بالهتاف لأحمد حجازي احتفالاً لهدفه بهتاف "أحمد حجازي.. يا باشا".

ورفع الاتحاد رصيده إلى 53 نقطة في المركز الثالث، بفارق نقطة خلف الشباب، وبفارق ست نقاط أمام التعاون، صاحب المركز الرابع، في المقابل توقف رصيد العين عند 20 نقطة في المركز السادس عشر الأخير، علما بانه هبط رسميا.

وعلى أقل تقدير ضمن الاتحاد إنهاء الدوري في المركز الثالث، الذي يؤهل صاحبه للعب الدور المؤهل لدور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

وكان الهلال توج بلقب الدوري السعودي للمرة السابعة عشرة في تاريخه يوم الأحد الماضي.