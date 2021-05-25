يويفا: فتح تحقيقًا "تأديبيًا" ضد ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، أنه بصدد فتح تحقيقًا موسعًا لإتخاذ إجراءات تأديبية ضد أندية ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين، ويوفتوس الإيطالي.

ووفقًا لبيان رسمي مقتضب نشره يويفا عبر موقعه الرسمي، فإن مفتشو الأخلاقيات والتأديب في الاتحاد الأوروبي أجروا تحقيقًا خلال الفترة الماضية تتعلق بمشروع دوري السوبر الأوروبي "سوبر ليج".

وأوضح البيان أنه تقرر فتح تحقيقًا موسعًا لإتخاذ إجراءات تأديبية ضد الأندية الثلاثة، لانتهاء الإطار القانوني للاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وقال يويفا في بيانه:

"بعد التحقيق الذي أجراه مفتشو الأخلاقيات والتأديب في الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بمشروع دوري السوبر الأوروبي، فإنه تقرر فتح إجراءات تأديبية ضد ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس لاحتمالية انتهاء الإطار القانوني الخاص بيويفا.

وسيتم توفير المزيد من المعلومات في الوقت المناسب".