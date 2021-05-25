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حيثيات حكم التسوية والتحكيم بسداد السعيد 2 مليون دولار للأهلي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسام زايد:

قام مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، يوم 25 إبريل من عام 2021، بإصدار حكم يلزم فيه عبدالله السعيد لاعب وقائد نادي بيراميدز بسداد مبلغ 2 مليون دولار للنادي الأهلي.

ولجأ الأهلي في وقت سابق للتحكيم الرياضي، من أجل المطالبة بالحصول على الشرط الجزائي المدرج في العقد بين النادي والسعيد وقت رحل عن الفريق لنادي أهلي جدة السعودي.

وحصل "الخليج 365" على حيثيات حكم مركز التسوية والتحكيم الرياضي بشأن إلزام السعيد بسداد 2 مليون دولار للنادي الأهلي، وكل ما يتعلق بالقرار.

لمعرفة الحيثيات، طالع المستندات التالية:

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