طلائع الجيش يتخطى وادي دجلة ويزيد من معاناته في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

حقق فريق طلائع الجيش فوزا هاماً على نظيره وادي دجلة، بهدف دون رد، ضمن منافسات الأسبوع 24 من دوري WE المصري.

وأحرز أحمد سمير لاعب طلائع الجيش هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 54 من عمر اللقاء.

وجاء هدف طلائع الجيش بعدما أهدر سمير ركلة جزاء حصل عليها فريق طلائع الجيش بعد تصدي محمد عبد المنصف حارس المرمى للكرة، ولكن سمير استطاع تسديد الكرة وإسكانها شباك فريق وادي دجلة.

ورفع طلائع الجيش رصيده إلى النقطة 30 في المركز العاشر، بينما توقف رصيد وادي دجلة عند النقطة 17 في المركز قبل الأخير في جدول ترتيب الدوري.