الأهلي: لم نر مثل الدوري المصري من قبل.. ووجود الخطيب له أثر غير طبيعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، أن لاعبي فريقه يدركون صعوبة الفترة الحالية في ظل ارتباطهم بالمنافسة على ألقاب الدوري المحلي ودوري أبطال أفريقيا وكأس السوبر الأفريقي.

وأشار قنديل في تصريحات عبر قناة النادي الأهلي، إلى أن إدارة الفريق فضلت السفر مبكرًا إلى قطر للاستفادة من عدة عوامل، من بينهما تهيئة اللاعبين لاختلاف حالة الطقس بين جنوب أفريقيا وقطر.

وقال قنديل: ""نلعب في دوري لا مثيل له ولم نراه من قبل، نخوض مباراة كل 48 ساعة تقريبًا، لكن لاعبينا أبطال".

وأكمل: "التأهل لقبل نهائي دوري أبطال أفريقيا رفع معنويات لاعبي الأهلي كثيرًا قبل لقاء نهضة بركان، والأجواء الجماهيرية في قطر تجعلنا نشعر وكأننا في مصر".

وتفوق الأهلي على صنداونز في دور الثمانية من دوري أبطال أفريقيا، ليصل إلى نصف النهائي قبل أيام قليلة من مواجهة نهضة بركان المغربي، في لقاء تحديد بطل كأس السوبر الأفريقي.

وأضاف قنديل: : "وجود محمود الخطيب مع بعثات الأهلي الخارجية له أثر إيجابي غير طبيعي، لديه قدرات إدارية هائلة تجعلنا نتجاوز أي مشكلة تحدث للفريق خلال السفر".

وأردف: "الوصول المبكر إلى قطر أحدث فارقًا كبيرًا، الاختلاف في الطقس الشتوي في جنوب أفريقيا والصيفي في قطر جعل الأمور أفضل كثيرًا، وكذلك هناك حالة من الانضباط خاصة مع وجودنا داخل فقاعة لا تتواجد في دوري أبطال أفريقيا".

واختتم: "الخطيب وجه رسالة للاعبين بعد لقاء صنداونز مباشرةً، وأبلغهم أن طموحنا دائمًا ما يتجدد، دائمًا ما نخرج من بطولة أو مباراة هامة إلى أخرى، واللاعبون يقدرون ذلك ويعرفونه جيدًا".