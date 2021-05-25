مران الأهلي.. معلول يعلن جاهزيته لنهضة بركان.. وتأهيل لأيمن أشرف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

خاض لاعبو النادي الأهلي تدريبهم الثاني في قطر مساء اليوم، الثلاثاء، استعدادًا لملاقاة فريق نهضة بركان المغربي في لقاء تحديد بطل كأس السوبر الأفريقي.

ووفقًا لما ذكره الموقع الرسمي للنادي الأهلي، فإن مران الفريق بدأ بمحاضرة نظرية لبيتسو موسيماني المدير الفني، قبل انطلاق التدريبات البدنية.

وواصل أيمن أشرف تنفيذ برنامجه التأهيلي على هامش المران، حيث خاض تدريبات تحت إشراف الجهاز الطبي للأهلي بعد إصابته بكدمة في مواجهة صنداونز الجنوب أفريقي الماضية.

وشهد المران خوض اللاعبين تقسيمة بالكرة لتنفيذ عدد من الجوانب الخططية والفنية التي من المقرر أن يتم تطبيقها خلال مواجهة الجمعة القادم.

وشارك علي معلول في تدريبات الكرة خلال المران، بعد انتهاءه من برنامجه العلاجي والتأهيلي، إلى جانب مشاركته في جزء من التدريبات الجماعية خلال فترة تواجد الفريق في جنوب أفريقيا.

وشهد المران الجماعي مشاركة معلول به كاملًا، ليعلن عن استعداده لخوض المواجهة المقبلة بعد شفاءه من الإصابة في العضلة الخلفية خلال الفترة الماضية.

الجدير بالذكر أن الأهلي سيلتقي مع نهضة بركان على ملعب السد القطري يوم الجمعة القادم، في السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة.