الامارات | رسمياً.. العروبة يجدد للعبيدي ويخوض مبارياته في استاد الفجيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. العروبة يجدد للعبيدي ويخوض مبارياته في استاد الفجيرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدمت إدارة نادي العروبة المدرب التونسي فتحي العبيدي مدربا للفريق الاول الذي سيقود الفريق في الموسم المقبل للعام الثاني على التوالي.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي اقيم مساء اليوم الثلاثاء بحضور رئيس مجلس الإدارة علي مبارك بن عباد ونائبه علي راشد الملاحي.

واكد بن عباد أن المدرب العبيدي يعتبر رجل المرحلة المقبلة خصوصا وانه يمتلك الخبرة الى جانب معرفته التامة بالفريق.

وكشف عن خوض الفريق لمباريات الموسم المقبل من دوري الخليج العربي بملعب نادي الفجيرة، موجهاً الشكر لإدارة نادي الفجيرة لموافقتها على خوض العروبة مبارياته في استاد الفجيرة.

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