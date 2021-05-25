مدرب بطل فرنسا يقدم استقالته

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 مايو 2021

اعلن كريستوف ​غالتييه​ المدير الفني لفريق ​ليل​ المتوج مؤخرًا بلقب الدوري الفرنسي استقالته من منصبه.



وكشفت صحيفة ليكيب أن غالتييه أبلغ رئيس نادي ليل بأنه لن يكمل الموسم الأخير في تعاقده الحالي.

وتأتي استقالة المدرب المحنك بعد يومين فقط من قيادة ليل للتتويج بلقب الدوري الفرنسي للمرة الرابعة في تاريخ النادي على حساب العملاق باريس سان جيرمان.

وأشارت الصحيفة إلى أن الوجهة المقبلة لجالتيه ستكون بين نيس أولمبيك ليون أو نابولي الإيطالي.

يذكر ان عقد المدرب يمتد حتى 2022.