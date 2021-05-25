لابورتا يجتمع مع كومان لحسم مستقبله

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 مايو 2021

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الاسبانية أن رئيس نادي برشلونة، ​خوان لابورتا​ وصل إلى ملعب الكامب نو برفقة مساعديه، من أجل الاجتماع مع مدرب النادي ​رونالد كومان​.



وذكرت أن الاجتماع يعتبر أكثر من مهم كونه سيكون حاسماً لمصير المدرب الهولندي بعدما إنتشرت تقارير في الفترة الماضية عن قرب رحيله عن النادي الكتالوني بعد الاكتفاء بتحقيق لقب الكأس.

وأشار الصحيفة إلى أن مدير كرة القدم في برشلونة ماتيو أليماني ونائب الرئيس رافا يوستي سيحضران الاجتماع الذي سيغيب عنه وكيل كومان.