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لابورتا يجتمع مع كومان لحسم مستقبله

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لابورتا يجتمع مع كومان لحسم مستقبله والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 مايو 2021

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الاسبانية أن رئيس نادي ، ​خوان لابورتا​ وصل إلى ملعب الكامب نو برفقة مساعديه، من أجل الاجتماع مع مدرب النادي ​رونالد كومان​.

وذكرت أن الاجتماع يعتبر أكثر من مهم كونه سيكون حاسماً لمصير المدرب الهولندي بعدما إنتشرت تقارير في الفترة الماضية عن قرب رحيله عن النادي الكتالوني بعد الاكتفاء بتحقيق لقب الكأس.

وأشار الصحيفة إلى أن مدير كرة القدم في برشلونة ماتيو أليماني ونائب الرئيس رافا يوستي سيحضران الاجتماع الذي سيغيب عنه وكيل كومان.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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