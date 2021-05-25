4 وجوه جديدة بقائمة إنجلترا ليورو 2020

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استدعى المدير الفني للمنتخب الإنجليزي جاريث ساوثجيت 4 لاعبين للمرة الأولى، وهم بين وايت وبين جودفري وسام جونستون وآرون رامسدال، في قائمته الأولية التي تضم 33 لاعبا، استعدادا لأمم أوروبا (يورو 2020). وسيختار ساوثجيت قائمته النهائية الثلاثاء المقبل. ويأمل رامسدال حارس شيفيلد يونايتد، وجونستون لاعب ويست بروميتش، وجودفري لاعب إيفرتون، ووايت لاعب برايتون، أن يحصلوا على مشاركتهم الأولى مع المنتخب. كما تم ضم لاعبين شابين هما لاعب بوروسيا دورتموند جود بيلينجهام (17 عاما)، ولاعب أرسنال بوكايو ساكا (19 عاما). ويلعب المنتخب الإنجليزي في المجموعة الرابعة أمام منتخبات كرواتيا وأسكتلندا والتشيك.

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