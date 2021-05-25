أحمد موسى: عندما تتحدث مصر يستمع لها كل العالم

الشارقة - اميمة ياسر - قال الإعلامي أحمد موسى، إنه الرئيس السيسي قال في عام 2018 إن كل من فعل شيئا سوف يحاسب؛ موضحا أن الرئيس السيسي إذا وعد أوفى.

وأضاف موسى، خلال برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن لقاء اليوم كان مفاجأة ولم يتوقعه أحد، مرددا: «على مدى السنوات الماضية كانت تمول وتأوي الإرهاب؛ مما جعل مصر والسعودية والإمارات تتخذ قرار المقاطعة».

وأشار موسى، أنه يدافع وسوف يدافع عن مصر في كل الأوقات؛ قائلا: «عندما تتحدث مصر يستمع لها كل العالم _ قرار مصر يكون في كل الأمور الإقليمية والدولية».

وأكد موسى، أن مصر في عهد الرئيس السيسي أصبحت في مكانة مختلفة، منوها أن البعض كان يبحث عن تقزيم دور مصر ولم يفعلوا ولن يفعلوا ذلك.

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، نائب رئيس الوزراء وزير خارجية دولة قطر، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية والوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة، إلى جانب عبد الله الخليفي رئيس جهاز أمن الدولة القطري.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن وزير الخارجية القطري نقل إلى الرئيس رسالة من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، والتي تضمنت توجيه الدعوة للرئيس لزيارة الدوحة، والإعراب عن التطلع لتعزيز التباحث بين البلدين حول سبل تطوير العلاقات الثنائية، وكذا مناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وتنسيق المواقف بشأنها، بما يخدم تطلعات الدولتين.