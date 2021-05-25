شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مجاهد لـ«المصري اليوم» : نحاول تحقيق تكافؤ الفرص بين الجميع في الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة أن الدوري الممتاز سينتهي أواخر شهر أغسطس المقبل بعد الانتهاء من كل المباريات، وفقًا للجدول الذي حددته لجنة المسابقات.

وقال مجاهد لـ«المصري اليوم» إن اللجنة تحاول إنهاء الدوري بطريقة تحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين كافة الفرق وبما لا يتعارض مع ارتباطات المنتخبات الوطنية، سواء بالمشاركة في الأوليمبياد أو مواجهات التصفيات المؤهلة لمونديال 2022.