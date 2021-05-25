شكرا لقرائتكم خبر عن بدر بانون سيصبح أول لاعب في الجيل الحالي للأهلي يحقق هذا الرقم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ينتظر المدافع المغربي بدر بانون لاعب الأهلي المصري رقماً قياسياً على مستوى كأس السوبر الأفريقي في حال تتويج الأهلي باللقب .

وفي حال تتويج بانون باللقب القاري المذكورمع الأهلي هذا الموسم، سيصبح اللاعب الوحيد في الجيل الحالي للأهلي الذي يتوج بلقبين للسوبر .

وكان اللاعب ذو الـ27 عاماً قد توج بلقب السوبر الأفريقي، سنة 2019 مع الرجاء الرياضي المغربي في المباراة التي احتضنتها العاصمة القطرية الدوحة أيضًا، على حساب الترجي التونسي بهدفين مقابل هدف واحد.

ويواجه الأهلي نهضة بركان المغربي يوم الجمعة المقبل على أرضية ملعب «جاسم بن حمد» بنادي السد في العاصمة الدوحة.