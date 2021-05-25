سولسكاير: يجب أن يكون نهائي الدوري الأوروبي حجر الأساس لمستقبل أفضل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 مايو 2021

طالب مدرب مانشستر يونايتد ​أولي غونار سولسكاير​ لاعبوه بالاستمتاع بنهائي ​الدوري الاوروبي​ أمام فياريال الاربعاء لأن خوض العديد من النهائيات لا يتكرر كثيراً في الحياة.



وأوضح سولسكاير في مؤتمر صحفي: "هذه ليالي كبيرة بالنسبة لنا، يجب أن يكون هذا النهائي حجر الأساس لمستقبل أفضل، لأن هذا الفريق شاب وأعدنا بناءه خلال السنوات القليلة الماضية، أتمنى أن تكون هذه بداية لشيء ما".

وأضاف: "عندما يأتي اللاعبون إلى مانشستر يونايتد، يفعلون ذلك للفوز بالألقاب، يقبلون التحدي ليكونوا الأفضل، لأن هذا هو أفضل ناد في العالم، لذلك عليك أن تعرف أنك تلعب تحت ضغط وجودك في يونايتد".

وختم سولسكاير: "بالنسبة لأولئك الذين يتم إدراجهم في التشكيلة الأساسية، تأكدوا من الاستمتاع بها لأن خوض العديد من النهائيات لا يتكرر كثيرا في الحياة".