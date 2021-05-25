فيتنام يتعادل ايجابياً مع لبنان ويحسم التأهل لمونديال كرة الصالات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 مايو 2021

اخفق منتخب ​لبنان​ لكرة الصالات بحسم تأهله التاريخي لمونديال ليتيوانيا لكرة الصالات، بعد تعادله 1 - 1 أمام منتخب ​فيتنام​ الذي انضم الى قطار المتأهلين، وذلك في مباراة الاياب من ​الملحق الاسيوي​ المؤهل إلى ​كأس العالم 2021 لكرة الصالات​، والتي جمعت الطرفين يوم الثلاثاء، على ارض ملعب الصالة الرياضية بنادي خورفكان الاماراتي، وكان لبنان قد تعادل سلبياً مع فيتنام في اللقاء الاول الذي اعتبر على ارض الاخيرة، والتعادل على ارض لبنان كان كفيلاً بتأهل فيتنام لأن الهدف يحستب كانه اثنين في التعداد.



وشهد الشوط الأول في بدايته سيطرة نسبية للاعبي منتخب فيتنام وسط محاولات عدّة لهز الشباك لكن دون جدوى رغم محاولة امام المرمى تصدى لها الحارس حسين همداني، وفي القسم الثاني من الشوط اضاع نجوم لبنان أكثر من فرصة كانت خطرة احداها تصدى لها الحارس الفيتنامي بطريقة مميزة واخرى كانت من ركلة حرة لم تبصر طريق المرمى، وكان قد اجرى مدرب لبنان العديد من التبديلات لاراحة اللاعبين.

وفي الشوط الثاني، بسط رجال الارز السيطرة واضاعوا العديد من الفرص بعد براعة حارس فيتنام الذي تصدى لاكثر من فرصة خطرة، وفي النصف الثاني من الشوط وقف الحظ في وجه رجال الارز حيث ارتطمت تسديدة اللبنانيين بالعارضة، وبعكس مجريات اللقاء وقبل دقائق قليلة من انتهاء اللقاء سجل فيتنام هدفاً غالياً لكن لم يمر اكثر من ثوان قليلة حتى ادرك اللبنانيون هدف التعادل عن طريق علي طنيش ليشتعل اللقاء في الدقائق الثلاث الاخيرة، حيث اعتمد مدرب لبنان على " power play" ليخطف هدف التأهل التاريخي الغالي لكنه اخفق في ذلك لينجح الفيتناميون بحسم التأهل بعد التعادل خارج ارضهم.