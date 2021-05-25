موهبة سان جيرمان يرحل عن الفريق...برشلونة وتشيلسي يترقبان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 مايو 2021

أكد قيس رويز ​عطيل​ موهبة باريس ​سان جيرمان​ الفرنسي رحيله عن النادي عندما ينتهي عقده الشهر المقبل.



وشارك عطيل (18 عاما) سبع مرات مع البي اس جي في الدوري الفرنسي هذا الموسم، وكانت هذه المباريات باستثناء واحدة من مقاعد البدلاء.

وانضم عطيل لسان جيرمان في 2015 قادما من برشلونة حيث قضى ست سنوات في أكاديمية "لا ماسيا".

وتتحدث تقارير عن امكانية عودة اللاعب لبرشلونة، بينما ذكرت تقارير أخرى أن هناك احتمالية أن يعود قيس للعب تحت قيادة مدرب سان جيرمان السابق توماس توخيل، في ​تشيلسي​ الإنكليزي.

وأعلن عطيل رحيله عن الفريق اليوم عبر "إنستغرام" حيث نشر:" شكرا من كل قلبي للنادي كله، الرئيس والعاملين والمدربين المختلفين".