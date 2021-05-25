إستدعاء ايمرسون بدلاً لألفيس يخلط أوراق المنتخبات البرازيلية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 مايو 2021

قرر مدرب المنتخب ​البرازيل​ي، أدينور ليوناردو باتشي "تيتي"، إستدعاء الظهير الايمن ​إيمرسون​ بعد التأكد من إصابة ​داني ألفيس​، الذي لن يكون لديه وقت للتعافي قبل مواجهتي الإكوادور وباراغواي خلال حزيران المقبل، ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم في قطر 2022.



وتم إستدعاء إيمرسون في وقت سابق للمشاركة في المباريات الودية، التي سيلعبها الأولمبي البرازيلي في حزيران، كجزء من استعداداته لدورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020.

وعقب إستبدال الفيس بإيمرسون أعلن الاتحاد البرازيلي أن مدرب المنتخب الأولمبي، أندريه غاردين، استدعى لاعب أتلتيكو مينيرو غوغا، مكان إيمرسون للمباراتين الودية التي سيلعبها في بلغراد يومي 4 و8 حزيران، قبل الكشف عن القائمة النهائية للاعبين الذين سيذهبون إلى طوكيو.