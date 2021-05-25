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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وديا: عمان تتخطى تايلاند والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 مايو 2021
تخطى المنتخب العماني نظيره التايلاندي بهدف دون رد في المباراة الودية التي جمعت المنتخبين على ملعب السيفنز في دبي استعدادا لتصفيات كأس العالم قطر 2022.
أحرز هدف اللقاء الوحيد للمنتخب العماني اللاعب عبد العزيز المقبالي في الدقيقة 41 من الشوط الأول.
يذكر ان المدرب الكرواتي لمنتخب عمان برانكو إيفانكوفيتش لم يجر الكثير من التعديلات على التشكيلة الأساسية للمنتخب الذي خاض الوديات الاخيرة وذلك للوقوف على التشكيلة الاساسية التي ستخوض غمار التصفيات من اجل تحسين التجانس بين اعضائها.