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وديا: عمان تتخطى تايلاند

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 مايو 2021

تخطى المنتخب العماني نظيره ال​تايلاند​ي بهدف دون رد في المباراة الودية التي جمعت المنتخبين على ملعب السيفنز في دبي استعدادا لتصفيات كأس العالم قطر 2022.

أحرز هدف اللقاء الوحيد للمنتخب العماني اللاعب عبد العزيز المقبالي في الدقيقة 41 من الشوط الأول.

يذكر ان المدرب الكرواتي لمنتخب عمان برانكو إيفانكوفيتش لم يجر الكثير من التعديلات على التشكيلة الأساسية للمنتخب الذي خاض الوديات الاخيرة وذلك للوقوف على التشكيلة الاساسية التي ستخوض غمار التصفيات من اجل تحسين التجانس بين اعضائها.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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