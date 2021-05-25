مدرب ليون: جونينيو كان يقوم بأشياء من خلف ظهري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 مايو 2021

وجّه مدرب ​أولمبيك ليون​ الفرنسي ​رودي غارسيا​، إتهاماً للمدير الرياضي، البرازيلي ​جونينيو​، بالضلوع في "لعبة قذرة"، بمحاولته تقوية اللاعبين البرازيليين في الفريق.



وأوضح غارسيا بعد إعلان رحيله عن النادي "اكتشفت أنه حين لم تكن الصفقات البرازيلية تلعب، أن جونينيو لم يكن سعيداً، كان يفضل الفوز بلاعبيه".

وأضاف "كان باكيتا لا غنى عنه، وكان يتم إشراكه، لكن حين كان برونو يلعب أقل، كان هذا يسبب مشكلة، كنت أضطر لتسوية الأمور".

وختم غارسيا "كان يقوم بأشياء من خلف ظهري، يتحدث للاعبين من خلف ظهري، يسمح لبعضهم بانتقادي، مثل جان لوكاس المعار لبرست".