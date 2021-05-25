الريال يتمسك بمودريتش وهازارد يرغب في الرحيل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - جدد ريال مدريد الإسباني عقد لاعبه الكرواتي لوكا مودريتش.

وذكر الموقع الرسمي للنادي الإسباني أن لاعب الوسط الكرواتي سيظل في صفوف الفريق الملكي حتى نهاية يونيو من العام المقبل.

وظهر مودريتش رفقة فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، مع قميص ريال مدريد الذي كتب عليه من الخلف عام 2022.

وكان بيريز قد أكد في أبريل الماضي أنه تم التوصل إلى اتفاق مع مودريتش لتجديد عقده، لكن الإعلان الرسمي تم تأجيله حتى أمس، وذلك عقب ثلاثة أيام من نهاية الموسم في الدوري الإسباني، حيث خسر ريال مدريد لقب الدوري لصالح غريمه في العاصمة أتلتيكو مدريد.

وشارك مودريتش في 35 مباراة بالدوري الإسباني في الموسم المنتهي، حيث يعد أكثر لاعبي الفريق ظهورا في الموسم.

وسبق لمودريتش أن فاز بلقب أفضل لاعب في العالم عام 2018، وهو العام نفسه الذي نجح فيه في قيادة كرواتيا للمباراة النهائية لكأس العالم.

ورغم التأكيد على بقاء مودريتش إلا أن الشكوك ما زالت تحوم حول مستقبل المدير الفني الفرنسي للفريق زين الدين زيدان، وقائد الفريق سيرخيو راموس، والذي انتهى عقده مع الفريق.

وكان مودريتش قد انضم إلى ريال مدريد قادما من توتنهام الإنجليزي في صيف عام 2012، حيث حقق لقب الدوري الإسباني مرتين، ودوري أبطال أوروبا 4 مرات وكأس ملك إسبانيا مرة وكأس السوبر الأوروبي مرة وكأس السوبر الإسباني 3 مرات وكأس العالم للأندية 3 مرات.

بنزيمة: زيدان لن يغادر

من جانبه، قلل مهاجم الفريق، الفرنسي كريم بنزيمة من التكهنات الدائرة حول رحيل مواطنه زين الدين زيدان عن ملعب سانتياجو برنابيو.

وأصبح من المتوقع على نطاق واسع رحيل زيدان عن ريال مدريد، بعدما قاد الفريق في ولاية ثانية، في الوقت الذي ترجح فيه التكهنات أن الوجهة المحتملة للمدرب الفرنسي ستكون فريقه السابق يوفنتوس الإيطالي.

وكان المدرب الفرنسي قد عاد لتدريب ريال مدريد مجددا في عام 2019، ليقوده إلى التتويج بلقب الدوري الموسم الماضي، وذلك بعد أن حقق لقب دوري أبطال أوروبا في ثلاثة مواسم متتالية ولقب الدوري مرة واحدة في ولايته الأولى.

ورغم ذلك فإن ريال مدريد قد أجبر على التخلي عن لقب الدوري الإسباني هذا الموسم، حيث فاز أتلتيكو مدريد بنسخة الموسم الحالي من المسابقة.

ومع تصاعد التكهنات حول مستقبل زيدان، قال بنزيمة في حديث مع صحيفة «ليكيب» الفرنسية، والذي نشر أمس «لا أرى أنه سيغادر، لن يحدث ذلك».

وأنهى ريال مدريد موسم 2020 / 2021 بسلسلة من المباريات بدون هزيمة وصلت إلى 18 مباراة (13 فوزا و5 تعادلات) في الدوري الإسباني، وهي أطول سلسلة مباريات بدون هزيمة لأي فريق في المسابقة، كما أنها أفضل معدل للفريق بدون تلقي هزائم منذ مارس عام 2014 تحت قيادة الإيطالي كارلو أنشيلوتي (15 فوزا و3 تعادلات).

وساهم بنزيمة في 32 هدفا في الدوري الإسباني هذا الموسم (23 هدفا وتسع تمريرات حاسمة)، وهي أفضل حصيلة له في موسم واحد في الدوري عقب الفترة ما بين 2015 و2016 (31 24- هدفا وسبع تمريرات حاسمة).

هازارد يتطلع للرحيل

ذكرت تقارير صحفية أن صانع اللعب البلجيكي الدولي إدين هازارد يتطلع للرحيل عن ريال مدريد بعد موسم آخر باهت مع النادي الملكي.

وبحسب صحيفة «ماركا» الإسبانية فإن هازارد يتطلع للعودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز الذي تألق من خلاله بشكل لافت عبر بوابة فريقه السابق تشيلسي.

ولم يظهر هازارد بالشكل المأمول خلال موسمين قضاهما مع ريال مدريد.

ونقلت «ماركا» عن برنامج « شيرينجويتو» بالتليفزيون الإسباني أن هازارد يسعى للعودة إلى تشيلسي.

ومن المتوقع ألا يقف فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد في وجه هازارد إذا أراد الرحيل نظرا لكونه من بين اللاعبين الأعلى أجرا في الفريق وأن عقده يمتد حتى 2024 .