16,500 متفرج بنهائي أبطال أوروبا

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وذكر (يويفا) أمس أن السلطات البرتغالية أكدت أن 33% من سعة الملعب البالغة 033, 50 ستستقبل الجماهير في المباراة النهائية، مع مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأضاف الاتحاد الأوروبي للعبة، أنه تم تخصيص 6000 تذكرة لجماهير مانشستر سيتي وتشيلسي.
وكان من المفترض إقامة المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا في العاصمة التركية إسطنبول، لكن تم نقلها فيما بعد إلى مدينة بورتو البرتغالية بسبب قواعد السفر المفروضة بسبب أزمة كورونا.
وكانت بريطانيا أضافت تركيا إلى «القائمة الحمراء» للسفر، وذلك بسبب ارتفاع أعداد المصابين بعدوى كورونا هناك، وهذا يعني أن العائدين إلى البلاد يجب عليهم قضاء فترة حجر صحي لمدة 10 أيام.
وللعام الثاني على التوالي تصبح إسطنبول غير مهيأة لاستضافة حدث نهائي دوري الأبطال بسبب الأزمة الصحية العالمية، في الوقت الذي تدخلت فيه البرتغال.
وفي الموسم الماضي، نظمت العاصمة البرتغالية لشبونة بطولة دوري أبطال مصغرة توج بها بايرن ميونخ الألماني الذي تغلب على باريس سان جيرمان الفرنسي في المباراة النهائية.
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