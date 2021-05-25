تيم والتر مدربا لهامبورج

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عين نادي هامبورج الألماني لكرة القدم أمس تيم والتر مدربا للفريق. ووقع والتر الذي سبق له تدريب شتوتجارت وفريق الدرجة الثانية هولشتاين كيل، عقدا لمدة عامين، وسيتولى المنصب خلفا لدانيال تيون والمدرب الموقت هورست هروبيش. وسيقود والتر فريق هامبورج في رابع موسم له بدوري الدرجة الثانية الألماني، حيث أخفق الفريق مجددا هذا العام في العودة للدرجة الأولى.

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