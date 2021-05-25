فياريال يتطلع لانتزاع اللقب الأوروبي الأول

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عندما يصطدم فياريال الإسباني مع مانشستر يونايتد الإنجليزي في نهائي بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم اليوم في مدينة جدانسك البولندية، سيبدو الاختلاف كبيرا للغاية، حيث توج مانشستر يونايتد بطلا للقارة الأوروبية 3 مرات، في حين لم يسبق لفياريال التتويج بأي لقب كبير في تاريخه.

لكن المدير الفني لفريق فياريال الملقب بالغواصات الصفراء، أوناي إيمري يتمتع بخبرة في الفوز بالبطولة، حيث سبق له اعتلاء منصة التتويج بالبطولة 3 مرات عندما كان مدربا لأشبيلية، بينما لم يمر المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير بتجربة التتويج مع مانشستر يونايتد حتى الآن.

وقال سولشاير بشأن مواجهة اليوم «ستكون مواجهة من نوع خاص. يجب الشعور بالفخر إزاء قيادة مانشستر يونايتد للوصول إلى النهائي. هذه تشكل خطوة على طريق إعادة مانشستر يونايتد».

وخلال مسيرته كلاعب، كان سولشاير قد سجل لمانشستر يونايتد هدف الفوز 2 / 1 في الثواني الأخيرة من المباراة أمام بايرن ميونخ الألماني في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 1999، لكن الحال تغير بمرور الوقت مقارنة بتلك الفترة الناجحة للغاية لمانشستر يونايتد.

فلم يتوج مانشستر يونايتد بأي لقب منذ أن قاده جوزيه مورينيو لإحراز ثنائية كأس رابطة المحترفين الإنجليزية والدوري الأوروبي في عام 2017، وانضم سولشاير إلى قائمة المدربين الذين أسند إليهم النادي مهمة إعادة الفريق للمجد الذي حققه تحت قيادة أليكس فيرجسون.

واعترف سولشاير بأنه ليس من المرجح أن يتعافى المدافع هاري ماجواير من الإصابة في الوقت المناسب للمشاركة إلى جانب فيكتور ليندلوف في الدفاع، كما يواجه المدرب معضلة في الاختيار ما بين دين هندرسون وديفيد دي خيا لحراسة المرمى.

وحسم مانشستر يونايتد بالفعل مشاركته في دوري أبطال أوروبا بالموسم المقبل بعد أن أحرز المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما تشكل مباراة اليوم الفرصة الوحيدة أمام فياريال للمشاركة في البطولة بعد أن احتل المركز السابع في الدوري الإسباني وهو ما يشكل حافزا إضافيا للفريق الإسباني.

لكن لا يزال الهدف الرئيس لفياريال هو التتويج بأول لقب كبير في تاريخه الممتد لـ98 عاما.

ويعد المخضرم راؤول ألبيول الدعامة الأساسية لدفاع فياريال كما يعتمد الفريق بشكل كبير على باو توريس، الذي ارتبط اسمه بالانتقال لفرق من بينها مانشستر يونايتد.

ووصف توريس النهائي الأوروبي بأنه فرصة تاريخية لفياريال الذي صعد للدرجة الأولى عام 1998 ولم يسبق له الوصول إلى دور نهائي، حيث خسر 5 مرات في الدور قبل النهائي بمختلف البطولات، قبل أن يتأهل للنهائي الأوروبي هذا الموسم على حساب أرسنال الإنجليزي.

وتجدر الإشارة إلى أن فياريال سيحظى بدعم ألفي مشجع في المدرجات، حيث إنه في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، جرى السماح بحضور ما لا يزيد على 10آلاف مشجع في الاستاد.