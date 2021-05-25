المساعد يزيح المدرب الأول عن المانشافت

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم أمس توقيع عقد مع هانزي فليك ليتولى تدريب المنتخب الألماني (المانشافت) مع رحيل يواخيم لوف عن تدريب الفريق بنهاية كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020).

ويستمر عقد فليك في تدريب المنتخب الألماني حتى نهاية يورو 2024 المقررة في ألمانيا.

وكان فليك مدربا مساعدا ليواخيم لوف في المنتخب الألماني اعتبارا من عام 2006 وحتى تتويج المنتخب بلقب كأس العالم 2014 في البرازيل.

وقال فليك «التوقيع كان سريعا، حتى بالنسبة لي، لكنني سعيد للغاية بأنني سأصبح مدربا للمنتخب الوطني اعتبارا من الخريف».

وبعد فترة 18 شهرا ناجحة قضاها فليك في تدريب فريق بايرن ميونخ، وقاد الفريق خلالها لإحراز 7 ألقاب، أدرج فليك على الفوز ضمن المرشحين لتدريب المنتخب الألماني خلفا ليواخيم لوف الذي قرر الرحيل عن تدريب

المنتخب عقب يورو 2020 التي تنطلق في يونيو المقبل.

وستكون أول مباراة للمنتخب الألماني تحت قيادة فليك، المقررة أمام مضيفه منتخب ليختنشتاين في الثاني من سبتمبر المقبل ضمن تصفيات كأس العالم وبعدها يستضيف المنتخب الألماني نظيره الأرميني في الخامس من الشهر نفسه ثم يلتقي منتخب أيسلندا بعدها بثلاثة أيام.

وفي بايرن ميونخ، جرى تصعيد فليك من منصب المدرب المساعد إلى منصب المدير الفني لدى رحيل نيكو كوفاتش عن تدريب الفريق في نوفمبر 2019 وقاد بايرن لسبعة ألقاب.

وانتهت فترة الـ18 شهرا لفليك في تدريب بايرن ميونخ بنهاية الموسم المنقضي، إثر خلافات كبيرة مع حسن صالح حميديتش عضو مجلس إدارة النادي، وطلب المدرب إعفاءه من استكمال عقده الذي كان من المفترض أن يستمر حتى عام 2023.