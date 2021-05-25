شكرا لقرائتكم خبر عن موراتا يسافر بالسيارة لليونان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لم يحصل النجم الإسباني ألفارو موراتا على رخصة التحليق بالطائرة مع العائلة، ما اضطره هو وزوجته أليس كامبلو للسفر إلى اليونان بسيارته.

وشرح مهاجم اليوفنتوس الإيطالي لمتابعيه الـ12.8 مليون على «إنستجرام» تجربة سفره صباح الاثنين، وقال: «أيقظتني أليس في السابعة صباحاً، وبعد وصولنا المطار في الـ3 بعد الظهر لم أعثر على الوثائق المطلوبة للسفر، ولم يسمحوا لنا بركوب الطائرة، أفضل جزء من القصة أنهم نادوا باسمي الرسمي 8 مرات ثم أوقفني المسؤول المالي في المطار؛ لأنه ظن أنني أحمل نقوداً أكثر من الحد المسموح به بينما كنت أحمل 500 دولار فقط، يا له من يوم مجنون!».