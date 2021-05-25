"مهمة صعبة يجب إنجازها".. موسيماني يعلق على مواجهة نهضة بركان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

قال بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، إن مواجهة نهضة بركان المغربي، تعتبر مهمة أخرى صعبة تنتظر الفريق الأحمر، ويجب إنجازها.

ويلتقي الأهلي بنظيره نهضة بركان المغربي، يوم الجمعة المقبل، في نهائي كأس السوبر الأفريقي والذي سيقام في قطر.

وكتب موسيماني عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الذهاب للتدريب، مهمة أخرى صعبة يجب إنجازها يوم الجمعة".

واختتم المدرب الجنوب أفريقي: "الاتحاد، الزمالك، صنداونز مواجهتين، الآن نهضة بركان، بالإضافة إلى السفر من 6 إلى 28 مايو، كل شيء مستمر".