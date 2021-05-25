إعلان مواعيد مباريات نصف نهائي دوري السوبر لكرة السلة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أعلن اتحاد كرة السلة، اليوم الثلاثاء، عن مواعيد مباريات دور نصف نهائي دوري السوبر الرجال؛ حيث ستُقام جميع مبارياته على صالة استاد برج العرب في الإسكندرية.

ويشهد يوم الأحد الموافق 6 يونيو المقبل مواجهة الاتحاد لنظيره الأهلي عند السادسة مساءً على أن يلتقي الزمالك نظيره الجزيرة عند الثامنة والنصف من مساء اليوم ذاته على أن يلتقي الزمالك نظيره الجزيرة في المباراة الثانية يوم الثلاثاء الموافق 8 يونيو في تمام السادسة مساءً على أن يلتقي الأهلي نظيره الاتحاد عند الثامنة والنصف من مساء اليوم ذاته.

وتُلعب المباراة الثالثة يوم الخميس الموافق 10 يونيو؛ حيث سيلتقي الأهلي نظيره الاتحاد عند السادسة مساءً، بينما يلتقي الزمالك نظيره الجزيرة عند الثامنة والنصف من مساء اليوم ذاته.

وحال اللجوء لمباراة رابعة فستُقام يوم السبت 12 يونيو؛ حيث يلتقي الجزيرة نظيره الزمالك عند السادسة مساءً بينما يلتقي الأهلي نظيره الاتحاد عند الثامنة والنصف مساءً، وحال اللجوء لمباراة خامسة ستٌقام يوم الثلاثاء 14 يونيو بمواجهة الاتحاد لنظيره الأهلي عند الساعة السادسة بينما يلتقي الزمالك نظيره الجزيرة عند الثامنة والنصف.