صحيفة مغربية: بدر بانون سفيرنا في أهلي القرن.. وترحيب بزيارته نهضة بركان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

تناول الإعلام المغربي خبر زيارة المدافع بدر بانون لمعسكر فريق نهضة بركان المغربي مواطنه في قطر قبل مواجهة الفريقين في كأس السوبر الإفريقي الجمعة المُقبل.

ونشرت صحيفة "المنتخب" المغربية تقريراً عن زيارة بدر بانون إلى المُعسكر البركاني، وأشارت إلى أن الزيارة كانت بمثابة لفتة جميلة خلفت ارتياحاً كبيراً.

وأضاف التقرير أن زيارة بانون كانت من أجل صلة الرحم بنادي النهضة البركانية على حد تعبير الصحيفة المغربية، وتركت مردوداً إيجابياً لدى كل عناصر الفريق.

ورحب فريق نهضة بركان بكل عناصره بزيارة بدر بانون واعتبروه سفيراً للكرة المغربية في أكبر نادي إفريقي، أهلي القرن على حد وصف التقرير المغربي.

ويلتقي الأهلي بصفته بطلاً لدوري أبطال إفريقيا مع نهضة بركان بصفته بطلاً للكونفدرالية الإفريقية في بطولة كأس السوبر الإفريقي الجمعة القادم في قطر.