سواريز يهاجم رئيس برشلونة السابق.. ويؤكد: كومان أثبت أنه بدون شخصية

محمد اسماعيل - القاهرة - (د.ب.أ)

وجه المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز انتقادات إلى الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة الإسباني لافتقاره إلى السمات الشخصية، كما انتقد جوسيب بارتوميو الرئيس السابق لبرشلونة.

وجاءت انتقادات سواريز /34 عاما/ بعد نحو ثلاثة أيام من قيادة اتلتيكو مدريد للتتويج بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم في الموسم الاول له مع الفريق عقب رحيله المفاجئ عن برشلونة.

وسجل سواريز 21 هدفا خلال 32 مباراة شارك بها في الدوري مع اتلتيكو، من بينها هدفين في أخر مباراتين أمام اوساسونا وبلد الوليد.

وتحدث سواريز عن مدى الألم الذي لحق به بعد رحيله عن برشلونة وظهرت مشاعره بشكل علني عقب تتويج اتلتيكو باللقب المحلي عندما أجهش في البكاء.

وقال سواريز خلال تصريحات في برنامج "ال بارتيدازو" بالإذاعة الإسبانية "دائما ما شعرت بالامتنان لبرشلونة ولن أعادي برشلونة ، لقد أعطوني كل شيء وأتاحوا لي الوصول للنخبة".

وأضاف "لكن بالتأكيد الرئيس (بارتوميو) قال كل شيء في الصحافة بدلا من الاتصال بي، وعندما أرادوا بقاء ميسي اتصلوا بي لإقناعه، للحديث إلى (انطوان) جريزمان، إذا لماذا لم يتصلوا بي عندما أرادوا رحيلي؟".

واستطرد: "كومان قال لي أنني لست ضمن خططه، ثم قال إننا إذا لم نسوي الأمر بحلول الغد فإنك ستعود إلى مخططي وسأعتمد عليك أمام فياريال".

وأوضح "رأيت حينها أن الرجل ليس لديه شخصية، لم يكن قويا بشكل كاف لإخباري بأنه ليس هناك حاجة لي".

وتابع "لم يقدم لي أي شخص من إدارة برشلونة التهنئة لكني تقريبا أرسلت لهم صورة".

وأكد سواريز أنه من "المستحيل" أن يرحل عن اتلتيكو قبل الموسم المقبل، في الوقت الذي أكد فيه النادي أن اللاعب سيخوض الموسم الثاني في عقده إذا أراد ذلك".