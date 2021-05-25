مشاهدة مباراة الاهلي وابها فى بث مباشر بـ الدوري السعودي «الجولة 29»

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وابها لحساب الجولة 29 في الدوري السعودي، ضمن مباريات اليوم الثلاثاء 25-5-2021.

يتواجد أهلي جدة في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 38 نقطة جمعهم من 28 مباراة، فاز في 11 مباراة وتعادل في 5 مباريات، وتلقي الراقي 12 هزيمة، وهذا رقم سيء للفريق بعد أن ظهر بمستوي مخيب وأداء ضعيف.

وتعرض الاهلي لهزيمة ثقيلة علي يد الهلال بالجولة الماضية بنتيجة 5-1، وتدولت بعض الأخبار عبر الصحف السعودية أن الحارس محمد عويس يرغب في الرحيل عن النادي، ويعتبر أن هذا أخر موسم له مع الفريق وأنه سينتقل إلي فريق النصر.

بينما يسعي الرئيس الجديد للنادي الاهلي “ماجد النفيعي” لترتيب أوراق الفريق في الميركاتو الصيفي ومحاولة إعداد الراقي بشكل جيد للموسم الكروي الجديد بعد النتائج السيئة التي قدمها خلال هذا الموسم، جديراً بالذكر أن المدرب الارجنتيني “خوان أنطونيو بينزي” مدرب منتخب السعودية السابق مرشح لتدريب الفريق خلفاً للمدرب الروماني “لورينت ريجيكامب”.

على الجانب الآخر يتواجد فريق أبها فى المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 34 نقطة، بعد ان خاض 28 مباراة، حقق الفوز في 10 مباريات وتعادل في 4 مباريات، وتلقي 14 هزيمة.

وفى الجولة الماضية من الدوري السعودي تعرض أبها للهزيمة علي يد الاتحاد بهدفين مقابل هدف، ويطمح في هذا اللقاء أن يحقق نتيجة إيجابية أمام الخصم القوي والعنيد أملاً بأن يحقق الفوز ويستغل الظروف التي يمر بها الخصم ويخطف النقاط الكاملة منه ليتقدم بها علي جدول الترتيب.

بث مباشر الاهلي وابها

تنطلق صافرة بداية مباراة الاهلي وابها فى تمام الساعة 20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية، 18:00 بتوقيت جرينتش، على ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية (المحالة).

وتنقل مباراة الاهلي وابها فى الدوري السعودي على القناة السعودية الرياضية (3)، ويتولي مهمة التعليق عليها المعلق الرياضي السعودي “عبدالله الغامدي”.

أبها (-) الأهلي

الدوري السعودي (الجولة 28)

ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية