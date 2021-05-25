مشاهدة مباراة الاتحاد والعين في بث مباشر بـ الدوري السعودي «الجولة 29»

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مشاهدة مباراة الاتحاد والعين لحساب الجولة 29 في الدوري السعودي، ضمن مباريات اليوم الثلاثاء 25-5-2021.

يستضيف نادي الاتحاد نظيره العين على الملعب الرديف بمدينة الملك عبد الله الرياضية، في جدة، وعينه على تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط للمحافظة على آماله في خطف مركز الوصافة، قبل جولة واحدة من نهاية الموسم.

ويحتل نادي الاتحاد المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي، وفي رصيده 50 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن صاحب المركز الثاني فريق “الشباب” الذي فاز على الفيصلي أول أمس لحساب الجولة الحالية.

ويلتقي نادي الاتحاد مع النصر بالجولة الأخيرة في مباراة نارية، ستلعب دورًا كبيرًا في تحديد مصير العالمي الذي ينافس التعاون على حسم المركز الرابع، وكذا بالنسبة للعميد الذي يستهدف الوصافة.

في المقابل، يخوض نادي العين مواجهة الاتحاد دون ضغوطات، حيث هبط الفريق بشكلٍ رسمي إلى الدوري السعودي الدرجة الأولى، بعدما جمع 20 نقطة فقط من 28 مباراة.

ورغم ذلك، سيسعى العين إلى تقديم أداء مشرف أمام الاتحاد، ولما لا خطف الثلاث نقاط، كما يتطلع لاعبوه إبراز إمكانياتهم الفنية والبدنية على أمل تلقي عروض، سواء من الفرق المتواجدة في دوري المحترفين، أو من الخارج.

وتنقل مباراة الاتحاد والعين على قناة السعودية الرياضية 2، بصوت المعلق الرياضي السعودي “سمير المعيرفي”، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش، 20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية.