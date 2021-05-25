فيديو | مشاهدة اهداف مباراة عمان وتايلاند الودية “استعداد مثالي للسلطنة”

شاهد فيديو اهداف مباراة عمان وتايلاند الودية في استعدادات الفريقين للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022، والتي أقيمت ضمن مباريات اليوم الثلاثاء 25 مايو 2021 في دبي.

حقق منتخب عمان فوزاً مستحقاً أمام نظيره التايلاندي بهدف نظيف، ويدين منتخب السلطنة بالفوز اليوم للاعبه “عبدالعزيز المقبالي” الذي سجل هدف المباراة عند الدقيقة 43.

واستضاف ملعب آل مكتوم بدبي، مباراة عمان الودية الدولية أمام تايلاند، ضمن المعسكر الخارجي الذي يقيمه منتخب عمان، ويستمر حتى 31 من الشهر الجاري.

خاض منتخب سلطنة عمان مباراتين وديتين أمام الاردن والهند، خلال معسكره السابق الذي استضافته الإمارات في نهاية شهر مارس الماضي.

ولم يستطع منتخب عمان تحقيق الفوز على الاردن والهند يومي 20 و25 مارس، حيث تعادل في الأولى 0/0، ثم تعادل في الثانية 1/1 – على الترتيب-.

على الجانب الآخر يدخل المنتخب التايلاندي اللقاء بكل قوة حيث يمتلك الأمل في المنافسة في التصفيات الآسيوية حيث يلعب في المجموعة قبل الأخيرة ويأتي في المركز الثالث برصيد 8 نقاط متقدماً في الترتيب علي منتخب الإمارات وبفارق عن متصدر المجموعة منتخب فيتنام بثلاثة نقاط ويطمح المنتخب التايلاندي في هذا اللقاء أن يحقق نتيجة إيجابية ترفع من معنوياته قبل خوض المباريارت الرسمية.

جدير بالذكر ان آخر لقاء ودي جمع عمان وتايلاند، شهد فوز منتخب السلطنة بهدفين دون رد، يوم الثاني من يناير 2019، أما المباراة الرسمية الأخيرة، فقد كانت في تصفيات كأس العالم 2014، وانتهت بفوز عمان 2/صفر.

يذكر ان الاتحاد العماني لكرة القدم كان قد قرر إلغاء الموسم الكروي 2021/2020 من أجل تحضير منتخب عمان بالصورة المثلى لما تبقى في تصفيات مونديال 2022، خشية من تعرض العناصر الأساسية في أندية دوري عمانتل (السويق والظفار) للإصابة بفيروس كورونا.

يذكر أن مواجهة عمان وتايلاند غير مذاعة تلفزيونيًا بناءً على رغبة المدرب، ولكن سنوفيكم بكل ما هو جديد عن المباراة.

انتهت نتيجة الشوط الاول بتقدم منتخب عمان بهدف نظيف، جاء الهدف فى الدقيقة 43 بواسطة اللاعب “عبدالعزيز المقبالي”.