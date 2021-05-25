مشاهدة مباراة النصر والوحدة في بث مباشر بـ الدوري السعودي «الجولة 29»

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مشاهدة مباراة النصر والوحدة لحساب الجولة 29 في الدوري السعودي، ضمن مباريات اليوم الثلاثاء 25-5-2021.

يحل فريق النصر ضيفًا ثقيلًا على الوحدة في استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمدينة مكة المكرمة، في مباراة هامة للغاية للفريقين، ضمن الجولة قبل الأخيرة من الدوري السعودي للمحترفين.

ويرغب نادي النصر في إستغلال تعثر نادي التعاون من أجل إقتحام المربع الذهبي بتحقيق الفوز على الوحدة اليوم، لإنقاذ موسمه، الذي عانى فيه كثيرًا أكثر من أي وقت مضى.

ويتواجد النصر في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري السعودي، وفي رصيده 45 نقطة، ويفصله نقطتين عن التعاون الذي خسر أمام البطل، الهلال، أول أمس بنتيجة (1-0).

على الجهة المقابلة، لا تقل أهمية المباراة بالنسبة لفريق الوحدة عن أهميتها لنادي النصر، حيث يعاني الوحداوي في منطقة الهبوط منذ أكثر من 8 جولات تقريبًا.

وحقق الوحدة انتصارين فقط في آخر 10 مباريات خاضها في الدوري السعودي، وتعادل في مباراة واحدة وكانت في الجولة الماضية أمام ضمك، وسيسعى إلى تحقيق الفوز على النصر على أمل أن يتعثر الباطن من أجل الهروب من الهبوط.

ويقبع نادي الوحدة في المركز 14 بجدول الترتيب، وفي رصيده 31 نقطة، ويفصله نقطتين عن مركز النجاة من الهبوط الذي يتواجد فيه فريق الباطن.

وتنقل مباراة النصر والوحدة على قناة السعودية الرياضية 1، بصوت المعلق الرياضي السعودي “حماد العنزي”، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش، 20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية.