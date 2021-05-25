مشاهدة مباراة عمان وتايلاند في بث مباشر باستعدادات تصفيات مونديال 2022

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مشاهدة مباراة عمان وتايلاند ضمن استعدادات تصفيات مونديال 2022، اليوم الثلاثاء 25-5-2021.

يستقبل ملعب آل مكتوم بدبي، مباراة عمان الودية الدولية أمام تايلاند، ضمن المعسكر الخارجي الذي يقيمه منتخب عمان، ويستمر حتى 31 من الشهر الجاري.

خاض منتخب سلطنة عمان مباراتين وديتين أمام الاردن والهند، خلال معسكره السابق الذي استضافته الإمارات في نهاية شهر مارس الماضي.

ولم يستطع منتخب عُمان تحقيق الفوز على الاردن والهند يومي 20 و25 مارس، حيث تعادل في الأولى 0/0، ثم تعادل في الثانية 1/1 – على الترتيب-.

وقرر الاتحاد العماني لكرة القدم إلغاء الموسم الكروي 2021/2020 من أجل تحضير منتخب عمان بالصورة المثلى لما تبقى في تصفيات مونديال 2022، خشية من تعرض العناصر الأساسية في أندية دوري عمانتل (السويق والظفار) للإصابة بفيروس كورونا.

وشهد آخر لقاء ودي جمع عمان وتايلاند، فوز منتخب السلطنة بهدفين دون رد، يوم الثاني من يناير 2019، أما المباراة الرسمية الأخيرة، فقد كانت في تصفيات كأس العالم 2014، وانتهت بفوز عمان 2/صفر.

يذكر أن مواجهة عمان وتايلاند غير مذاعة تلفزيونيًا بناءً على رغبة المدرب، ولكن سنوفيكم بكل ما هو جديد عن المباراة، التي تنطلق صافرة بدايتها في تمام الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش، 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية.

عمان 1-0 تايلاند

ملعب آل مكتوم (دبي – الإمارات)

مباراة دولية ودية

انتهت

ملخص واهداف مباراة عمان وتايلاند

تشكيلة منتخب عمان اليوم (الأساسية): فايز الرشيدي – جمعة الحبسي – علي البوسعيدي – عبد العزيز الغيلاني – فهمي سعيد – حارب السعدي – زاهر الأغبري – عبد الله فواز – صلاح اليحياني – عبد العزيز حميد المقبالي – محسن صالح الغساني.

الدقيقة 41 | جول. منتخب سلطنة عمان يتقدم بالهدف الأول 1/صفر عن طريق عبد العزيز المقبالي.

الدقيقة 45 | نهاية الشوط الأول بتقدم عمان بهدف دون رد.

الشوط الأول ينتهي بتقدم عمان 1/صفر

الدقيقة 55 | تغيير أول في تشكيلة منتخب عمان اليوم بنزول جميل اليحمدي بدلاً من زاهر الأعبري.

الدقيقة 55 | تغيير ثان في تشكيلة عمان بنزول يزيد المعشني بدلاً من صالح اليحيائي.

الدقيقة 63 | ثلاث تغييرات دفعة واحدة في منتخب عمان بنزول “أحمد الكعبي وعصام الصبحي وخالد الهاجري” بدلاً من علي البوسعيدي ومحسن الغساني وعبد العزيز المقبالي.

الدقيقة 82 | ثلاث تغييرات جديدة في المنتخب العماني الأول لكرة القدم بنزول “ياسين الشيادي وأرشد العلوي وسعود الحبسي” بدلاً من حارب السعدي وعبد الله فواز وعبد العزيز الغيلاني.

الدقيقة 85 | لا يزال تقدم عمان مستمر حتى هذه اللحظة

الدقيقة 90 | الحكم يضيف دقيقتان كوقت محتسب بدل من ضائع

الدقيقة 92 | صافرة نهاية المباراة

الشوط الثاني ينتهي على نفس نتيجة المباراة في شوطها الاول بفوز عمان 1-0.