وليد الفراج يَرد على جمهور النصر بـ 1+16=17!

أغضب الإعلامي السعودي، وليد الفراج، جمهور النصر، حين قرر الرد على تشكيكهم في أحقية الهلال بلقب البطل القياسي لمسابقة الدوري السعودي عقب تتويجه بالبطولة مطلع هذا الأسبوع بعد منافسة شرسة مع الشباب.

ونشر وليد الفراج تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر للتواصل الاجتماعي، تحدث فيها عن وصول عدد بطولات الهلال في بطولة الدوري السعودي للمحترفين إلى 17 لقب.

وتداول عشاق نادي النصر صورة بعدد الألقاب التي حققها فريقهم في بطولات الدوري السعودي منذ خمسينيات القرن الماضي، وأشارت الصورة إلى 17 لقبًا وليس 8 كما هو مُدون بشكل رسمي في سجلات الاتحاد السعودي لكرة القدم والاتحاد الآسيوي للعبة.

وقال وليد الفراج في تعليقه على مقطع فيديو من برنامجه على قناة SBC، الدوري مع وليد، إن الحقيقة لا يمكن تجاهلها مهما كانت ردة فعل الجمهور، وهي أن الهلال هو البطل القياسي لمسابقة الدوري المحلي منذ الستينيات حتى الآن.

وأوضح بقوله “لا تسولف عليّ ولا أسولف عليك، لقب مع تتويج (يقصد تتويج الهلال هذا الموسم)، 1+16=17. الحقائق صعب تجاهلها، الحقيقة تُوجّع”.

ويعتقد جمهور النصر أنه لا بد من احتساب ألقاب الفريق عندما كان يُلعب الدوري السعودي بنظام دوري المناطق.

جدير بالذكر دخول النصر – حامل اللقب عام 2019 – في منافسة ضارية هذا الموسم مع التعاون على المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال آسيا الموسم المقبل.