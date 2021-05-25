الامارات | رابطة الدوري السعودي تتوج الهلال بتقنية "3D"

شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الدوري السعودي تتوج الهلال بتقنية "3D" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة الرياضية السعودية الصادرة اليوم الثلاثاء أن رابطة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم ستتوج فريق الهلال بلقب كأس محمد بن سلمان للمحترفين بعروض تعتمد على تقنية الـ"3D" وذلك عقب مباراة الفريق أمام الفيصلي المقررة يوم 30 الجاري على أرضية ملعب الملك فهد الدولي في العاصمة الرياض.

وقالت الصحيفة إن العرض يحتوي على لقطات من مباريات الدوري وصولًا إلى تحقيق الهلال للقب الأخير، وستُنصب منصة التتويج على أرضية الملعب بعد المباراة، ومن ثم إطلاق الألعاب النارية وأهازيج الهلال.

وكانت الرابطة قد وافقت على نقل المباراة من ملعب الأمير فيصل بن فهد إلى ملعب الملك فهد الدولي الذي يتسع لـ67 ألف مشجع، إلا أن نسبة الحضور الجماهيري ستبلغ 40 في المئة وفقًا لبروتوكول الوقاية من تداعيات فيروس كورونا.

وأشارت المصادر إلى أن الهلال سيمتلك النسخة الحالية من الكأس، بعد أن امتلك النسخة الماضية، في الوقت الذي كانت فيه نسخة موسم 2018 ـ 2019 من نصيب نادي النصر.

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