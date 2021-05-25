شكرا لقرائتكم خبر عن الصيام ونبذ المأكولات السريعة وراء نجومية الـ50 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

كشف الأمريكي فيل ميكلسون، أكبر لاعب جولف يحرز لقب بطولة الولايات المتحدة لمحترفي الجولف بنسختها الـ103 الأحد في كياوا آيلاندز جنوب كاليفورنيا، عن أسلوب حياته الذي مكنه من إحراز لقب بطولة كبرى بسن الـ50.

وقال ميكلسون الذي قدم أداء أفضل من الذي قدمه بسن الـ40 في اللعبة: «كنت أدمن تناول المأكولات السريعة وأصبت بالروماتيزم لكنني بقيت مؤمناً أن بمقدوري قلب الأمور وتحقيق إنجاز غير مسبوق، كان المشوار صعباً، من الصعب أن تتحول من المأكولات السريعة يومياً إلى صيام 36 ساعة أسبوعياً لكن إرادتي في التخلص من المرض ساعدتني».

هذا أول فوز لميكلسون في بطولة كبرى منذ 30 عاماً عندما فاز باللقب كلاعب هاو وعادل بألقابه الكبرى الستة سير نيك فالدو الذي علق على إنجازه: «أعتبر فوزه مشابه لما فعله جاك نيكلاوز بفوزه بالماسترز بسن الـ46 عام 1986 وتايجر وودرز قبل عامين».

بنى ميكلسون ساحة في منزله ليتمرن على الرميات البعيدة ويمارس اليوجا يومياً للمحافظة على المرونة وينصحه مدربه الأسترالي أندرو جيتسون دائما بجعل السن «رقماً» لا واقعاً. ويحمل شقيقه تيم، مدرب جولف في الجامعة سابقاً تخلى عن وظيفة وكيل أعمال، حقيبة عصي الجولف ليساعد ميكلسون الذي علق بعد الفوز: «لم أختبر إطلاقاً هذا الشعور في حياتي، إنجاز شيء لم يعتقد الآخرون أنك قادر عليه، حافظت على تركيزي في البطولة وبقيت بعيداً عن مواقع التواصل الاجتماعي وأي شيء يخرجني عن واقعي عندما أعود لمقر إقامة اللاعبين».

عاد ميكلسون لمنزله في كاليفورنيا بطائرته الخاصة ويحلق مجدداً نحو تكساس هذا الأسبوع للعب ثم بعد أسبوعين يشارك في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة في توري باينز على بعد 20 دقيقة من منزله في سان دييجو على أمل حصد جراند سلام.