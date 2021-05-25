رسميًا.. محمد صلاح يحصل على جائزة أفضل لاعب في ليفربول في 2021

الشارقة - اميمة ياسر - توج الفرعون المصري محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في فريق ليفربول الانجليزي للموسم الكروى المنتهى 2020/21 حسبما أعلن الموقع الرسمي لفريق ليفربول وحساب الريدز عبر موقع التدونيات القصيرة حصول صلاح على الجائزة.

وقدم النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول أداءً مميزاً فى موسم 2020-2021، بكافة المسابقات، والذى اختتمه الريدز خالي الوفاض دون أي بطولة.

واستناداً للأرقام والإحصائيات، التى حققها النجم المصري محمد صلاح طوال مشواره مع ليفربول، فى جميع البطولات، نجد أنه النجم الأول للريدز دون منازع.

شارك محمد صلاح فى 51 مباراة مع ليفربول بجميع المسابقات، ما بين 37 مباراة في الدوري الإنجليزي، 10 دوري أبطال أوروبا، 2 كأس الاتحاد الإنجليزي، بمباراة كأس رابطة المحترفين، مباراة بالدرع الخيرية.

وأحرز محمد صلاح 22 هدفاً مع ليفربول في بطولة الدوري الإنجليزي، ويعد هداف الريدز في المسابقة ووصيف قائمة هدافي البطولة بشكل عام، خلفاً لهاري كين مهاجم توتنهام المتصدر برصيد 23 هدفاً، ويبلغ معدل التهديفي له في الدوري الإنجليزي هدفاً كل 140 دقيقة.

فيما سجل النجم المصري محمد صلاح 6 أهداف مسابقة دوري أبطال أوروبا، و3 بكأس الاتحاد الإنجليزي.

فيما صنع محمد صلاح 6 أهداف في كل المسابقات، مقسمة بين 5 أهداف فى البريميرليج، وهدف بدوري أبطال أوروبا.

ولم يحصل النجم المصري محمد صلاح على بطاقات صفراء أو حمراء طوال مشواره في الموسم مع نادي ليفربول.

وساهم محمد صلاح بنسبة كبيرة، في حجز ليفربول لمقعده في بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الجديد 2021-2022.

وواصل محمد صلاح صراعه علي لقب هداف الدوري الإنجليزي "الحذاء الذهبي"، حتي اخر جولة من مسابقة الدوري الإنجليزي، مع هاري كين مهاجم توتنهام، لكن لم يحالفه الحظ في التتويج باللقب، بعد أن سجل نجم السيبرز الهدف الـ 23 ويحسم الجائزة لصالحه.