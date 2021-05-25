شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. محمد صلاح أفضل لاعب في ليفربول موسم 2020-2021 (صورة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

اختار نادي ليفربول نجمه الدولي المصري محمد صلاح كأفضل لاعب في الموسم الحالي، وذلك بعد ساعات قليلة من إسدال الستار على منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

وأنهى محمد صلاح الموسم وصيفًا لهدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 22 هدفًا خلف المتوج بلقب الهداف وقائد نادي توتنهام والمنتخب الإنجليزي هاري كين صاحب الـ 23 هدفًا.

الفرعون المصري يعد أكثر لاعب حسمًا للنقاط لفريقه على الإطلاق بين جميع لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز متفوقًا على هاري كين والبقية.