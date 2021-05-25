اخبار الرياضه

رسميًا.. محمد صلاح أفضل لاعب في ليفربول موسم 2020-2021 (صورة)

0 نشر
أحمد مجدي رجب 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. محمد صلاح أفضل لاعب في موسم 2020-2021 (صورة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب

اختار نادي ليفربول نجمه الدولي المصري محمد صلاح كأفضل لاعب في الموسم الحالي، وذلك بعد ساعات قليلة من إسدال الستار على منافسات الممتاز هذا الموسم.

وأنهى محمد صلاح الموسم وصيفًا لهدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 22 هدفًا خلف المتوج بلقب الهداف وقائد نادي توتنهام والمنتخب الإنجليزي هاري كين صاحب الـ 23 هدفًا.

الفرعون المصري يعد أكثر لاعب حسمًا للنقاط لفريقه على الإطلاق بين جميع لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز متفوقًا على هاري كين والبقية.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا