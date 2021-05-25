شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ: نحن محظوظون بوجود قائد عربي مثل السيسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعرب المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، عن سعادته بعد استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، له في الساعات الماضية، وذلك خلال وجوده في مصر.

ونشر تركي آل الشيخ، على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك» صورته مع الرئيس السيسي، وعلق عليها قائلا :«في كل مره اتشرف بمقابلة فخامة والدي الرئيس عبدالفتاح السيسي حفظه الله، المس كم نحن محظوظين بوجود قائد عربي مثله في منطقتنا يملك الحكمه والقوه وبعد النظر وكرامة الفارس العربي الأصيل وليس هذا بمستغرب على رجال مصر وجيش مصر الأبي ... رعاه الله وسدد خطاه وحقق أمانيه وأحلامه لمصر الغاليه ولأمته العربيه».