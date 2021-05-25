شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة تحذيرية من الخطيب للاعبى الأهلي قبل مواجهة نهضة بركان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

حذر محمود الخطيب رئيس بعثة الأهلى في قطر، اللاعبين من الاستهتار بفريق نهضة بركان، في المباراة التي ستجمع الفريقين الجمعة المقبل، على كأس السوبر الإفريقي، وعدم الانخداع بترتيب الفريق بجدول الدورى المغربى، حيث يحتل المركز التاسع برصيد 22 نقطة.

وأضاف الخطيب، خلال جلسته مع أعضاء الفريق داخل مقر إقامة البعثة في قطر، أن دوافع المباراة ستزيد من صعوبة المباراة وسيحاول الفريق المغربى تقديم أفضل ما عنده لتحقيق البطولة لتعويض جماهيره ومسؤوليه من الابتعاد عن المنافسة على بطولة الدورى المغربى.

وشدد رئيس بعثة الأهلى على ضرورة التركيز بقوة في اللقاء من أجل العودة ببطولة جديدة تضاف لرصيد النادى من البطولات والإنجازات.



وغادرت بعثة الفريق فندق الإقامة الذي حل به بعد وصوله إلى الدوحة، وانتقل أمس إلى الفندق الذي يستضيف جميع الأطراف المشاركة في بطولة السوبر الإفريقي والمقرر لها يوم الجمعة المقبل باستاد جاسم بن حمد «ملعب السد»، بعد سلبية المسحة الطبية التي خضعت لها البعثة عقب الوصول مباشرة إلى مطار الدوحة قادمة من جنوب إفريقيا في رحلة استغرقت ما يقرب من 11 ساعة اشتملت على ترانزيت ساعة في مطار أسوان.

ويعيش لاعبو الأهلي حالة من التركيز الشديد منذ الوصول إلى الدوحة، وحرص الجهاز الفني على منح الفريق الوقت الكافي، للتخلص من الإجهاد الذهني والعضلي من خلال إقامة مران خفيف أمس قبل الدخول في تدريبات الجانب الفني والخططي، وطريقة اللعب التي يرغب في تنفيذها خلال مباراة نهضة بركان.