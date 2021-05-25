شكرا لقرائتكم خبر عن مروان محسن يرحل عن الأهلي ويقترب من الانضمام للجونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

استقرت إدارة النادى الأهلى على رحيل مروان محسن مهاجم الفريق نهاية الموسم الجارى، وذلك بعدما وصلت العلاقة بين اللاعب والجهاز الفنى إلى طريق مسدود بسبب اعتراض اللاعب على قرار عدم مشاركته في المباريات الرسمية مؤخرا وخروجه من قائمة الفريق التى سافرت إلى جنوب إفريقيا لخوض مباراة صن دوانز في دورى أبطال إفريقيا، وكذلك السفرالى قطر للمشاركة في مواجهة نهضة بركان المقررة الجمعة المقبل في كأس السوبر الإفريقي.

ووفقا لمصدر داخل النادى فإن اللاعب أبدى غضبه الشديد من تجاهل مشاركته وخروجه من حسابات بيتسو موسيمانى مؤخرا، وأضاف المصدر أن مروان محسن اقترب من الانضمام إلى الجونة بداية من الموسم الجديد، وذلك بعد الاتصالات التي أجراها رضا شحاتة المدير الفنى للجونة مع مسؤولى لجنة التخطيط بالأهلى لطلب التعاقد مع مهاجم الأهلى عقب علمه بخروجه من حسابات المدير الفنى، وتقرر حسم الموضوع بشكل نهائى خلال الفترة المقبلة عقب عودة بعثة الأهلى من قطر والانتهاء من المشاركة في السوبر الإفريقي.