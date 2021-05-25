شكرا لقرائتكم خبر عن «مدرب بلا شخصية».. سواريز يوجه انتقادات لمدرب برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

وجه نجم أتلتيكو مدريد ومنتخب الأوروجواي، لويس سواريز، انتقادات لاذعة لإدارة برشلونة السابقة ممثلة بالرئيس جوسيب بارتوميو.

وتحدث سواريز، في لقاء مع إذاعة «كادينا كوبي»، عن تتويج أتلتيكو بلقب الدوري ورحيله عن برشلونة، بحسب ما نقلت صحيفة «آس» الإسبانية.

وتطرق سواريز لأسباب رحيله عن برشلونة ودور المدرب رونالد كومان، المدير الفني للفريق الكتالوني، وقال: هناك أفراد في برشلونة، كانوا أقل من مستوى المناصب التي يشغلونها، ولم يعرفوا كيف يقومون بواجبات مناصبهم، ورونالد كومان كان مدربا بلا شخصية.

مضيفا: «في الاستعدادات للموسم الجاري عندما أرسلني برشلونة للتدريب منفرداً شعرت بالأسى الكبير وتألمت كثيرا، وعندما تحدثت مع كومان قال لي: لو أنهيت مشكلتك مع إدارة النادي سأعتمد عليك في أول مباراة، كان مدربا بلا شخصية، ولكن في كل الأحوال قرار استبعادي لم يكن قراره وتلقى الأمر به من مجلس الإدارة السابق بقيادة جوسيب ماريا بارتوميو».

وتابع: «بارتوميو كان أقل من مستوى منصبه، فقد تحدث في كل شيء مع الصحافة بدلاً من الاتصال بي لإبلاغي بأن النادي لا يريد بقائي بشكل احترافي محترم».

يذكر أن سواريز احتل المركز الثاني بصدارة الهدافين مناصفة مع الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم نادي ريال مدريد.