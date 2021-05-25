شكرا لقرائتكم خبر عن نهائي دوري أبطال أوروبا بحضور جماهيري.. وطرح 1700 تذكرة للبيع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

بدأ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) اليوم الثلاثاء، في طرح 1700 تذكرة لحضور نهائي دوري الأبطال الذي سيجمع ناديي مانشستر سيتي وتشيلسي الإنجليزيين، في بورتو يوم 29 مايو الجاري، للبيع أمام الجمهور فقط من موقعه على الإنترنت.

وسيتم بيع 1700 تذكرة حسب أولوية الحجز، بدءا من الساعة 14:00 بتوقيت وسط أوروبا، ويمكن للشخص الواحد طلب ما يصل إلى تذكرتين، وستكون تذاكر شخصية.

ومن جانبها، أكدت السلطات البرتغالية أن ملعب دو دراجو (ملعب التنين) سيستقبل 33% فقط من سعته، أي ما يصل إلى 16.500 متفرج، وتم تخصيص 6 آلاف تذكرة لكل فريق من الفريقين المتأهلين للنهائي، وتم طرحها للبيع بالفعل.

وأشار يويفا إلى أنه لدخول الاستاد الذي سيستضيف اللقاء، سيكون من الضروري إثبات الحصول على لقاح ضد (كوفيد-19) أو إظهار نتيجة سلبية لاختبار (PCR) بتاريخ 26 أو 27 أو 28 أو 29 مايو الجاري، أو نتيجة سلبية في اختبار الأجسام المضادة السريع بتاريخ 28 أو 29 مايو 2021، كما سيتعين على المشجعين القادمين من الخارج أيضا، الامتثال للقيود والمتطلبات الخاصة بدخول الحدود التي ستكون سارية وقت المباراة النهائية.

وسبق أن قام يويفا في 13 مايو بتغيير ملعب نهائي دوري الأبطال هذا الموسم، والذي كان سيقام على ملعب أتاتورك في إسطنبول، للسماح بحضور 6 آلاف مشجع لكل ناد، كما سيحدث في في بورتو.

يذكر أن قرار الحكومة البريطانية بإدراج تركيا في القائمة الحمراء لوجهات السفر بسبب الوباء، كان من شأنه أن يحول دون تواجد جماهير الناديين المتأهلين للنهائي في استاد العاصمة التركية.